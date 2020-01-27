رياضة | موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأحمر اليوم الإثنين قبل التدريب الجماعي وذلك عقب الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا.

وأثنى الخطيب على أداء اللاعبين وروحهم العالية وتصدره للمجموعة عقب الفوز على النجم الساحلي مؤكدًا على ثقته في الفريق وقدرته على تخطي عقبة الهلال السوداني في أم درمان.

وأشاد بجمهور النادي الأهلي والذي ساند اللاعبين طوال اللقاء من أجل تحقيق الفوز وتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط.

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وتجاهل محمود الخطيب في جلسته مع رينيه فايلر مدرب الأهلي لأزمة اللاعب محمد مجدي أفشة مؤكدًا أن مسألة مشاركته في المباريات قرار فني وتاركًا الأمر كله له.

كان فايلر قد استبعد أفشة من مواجهة الأهلي والنجم الساحلي التونسي أمس والتي انتهت بالفوز بهدف لصالح القلعة الحمراء.