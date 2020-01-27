رياضة | السر وراء استبعاد عواد أمام دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السر وراء استبعاد عواد أمام دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويلتقي الزمالك مع دجلة مساء الغد على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري
وأكد المصدر أن السبب وراء استبعاد عواد هو تجهيزه للمشاركة في مباراة أول أغسطس الأنجولي المقرر لها السبت المقبل بدوري أبطال افريقيا.
وأشار إلى أن الجهاز ينوي الدفع بعدد من البدلاء في مباراة بطل أنجولا بعد ضمان التأهل بشكل رسمي للدور التالي من مشوار البطولة الافريقية.
وضمت قائمة الزمالك لمباراة الغد كل من:
محمد أبوجبل - محمد صبحي في حراسة المرمى
محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم امام - محمد عبد السلام في خط الدفاع.
فرجاني ساسي- محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - يوسف أوباما - إسلام جابر - مصطفي فتحي- محمود عبدالرازق شيكابالا - امام عاشور في خط الوسط
مصطفي محمد - كاسونجو في خط الهجوم.