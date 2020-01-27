رياضة | عاجل.. الخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ عقب خضوعه لعملية جراحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الخطيب يطمئن على تركي آل الشيخ عقب خضوعه لعملية جراحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على إجراء اتصالًا هاتفيًا بمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الشرفي للنادي بعد الجراحة التي أجراها الأخير في أمريكا. وأعرب الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ وأن يتجاوز الوعكة الصحية التي ألمت به خاصة أنه سوف يخضع لجراحة أخرى خلال أيام وأن يعود بموفور الصحة والعافية إلى وطنه وأهله ومحبيه.

Advertisements