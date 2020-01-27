رياضة | عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحذيرًا شديد اللهجة إلى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر من كثرة حصوله على البطاقات الصفراء المجانية.

وطالب عبد الحفيظ من جناح الفريق الأحمر الهدوء في الملعب وعدم الانصياع وراء استفزازات الخصم حتى لا يتعرض للطرد من قبل حكم المباراة.

Advertisements

جاء تحذير كهربا بعدما حصل اللاعب على بطاقة صفراء "مجانية" بالأمس في مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدف نظيف لجونيور أجاي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي التونسي ثانيا بـ9 نقاط والهلال السوداني ثالثًا بـ9 نقاط أيضا وبلاتينوم في المركز الأخير بنقطة وحيدة.