رياضة | تشكيل مباراة كوكاكولا ومنتخب السويس

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أعلن ممدوح عبدالحي المدير الفني لفريق كوكاكولا، تشكيل فريقه الذي سيخوض به أمام منتخب السويس، وتنطلق المباراة بعد قليل، على استاد السكة الحديد، في الجولة الثالثة عشر بدوري القسم الثاني.ويضم التشكيل كلا من: محمد علي ميلا، كريم عرفات، مصطفى عبدالوهاب، أحمد عبدالمنعم، أكرم عبدربه، أحمد بندق، محمد صلاح، أحمد حسن، محمد علاء لالا، كريم حلاوة، محمد ناجي جدو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمرو عبدالمجيد، معتز نجيب، كريم عبدالنبي، اسلام كمونة، جابر سالم، أحمد الحسيني، رمضان ربيع.

فيما يضم تشكيل فريق منتخب السويس كلا من: محمود أحمد، باسم عادل، أحمد عيد، حسن جابر، محمود مجدي، أحمد فتحي، حسن يس، أشرف محمد، خالد لطفي، محمد السيد، عبد الغفار محمد.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: حسام عبدالخالق، فتحي عثمان، بسام ابو حديد، عبدالله شلبي، محمد علي، محمد سليمان، نورالدين ناصر.

يدير اللقاء الحكم، عمرو رمضان، يعاونه وائل عبد الفتاح الألفي، ووليد الصديفي، وحكم رابع ياسر عبد الحق.