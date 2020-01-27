رياضة | أول طلب من رينيه فايلر بعد إطفاء النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول طلب من رينيه فايلر بعد إطفاء النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الإثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وطالب فايلر من لاعبيه بإغلاق مباراة النجم الساحلي وتحقيق الفوز فيها بهدف نظيف، والاستعداد الجيد للمباراة المقبلة أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الاثنين بعدما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز أمس على النجم الساحلي بهدف نظيف.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي التونسي ثانيا بـ9 نقاط والهلال السوداني ثالثًا بـ9 نقاط أيضا وبلاتينوم في المركز الأخير بنقطة وحيدة.