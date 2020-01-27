رياضة | سيارات فارهة.. محمد صلاح يضيف سيارة جديدة لأسطوله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيارات فارهة.. محمد صلاح يضيف سيارة جديدة لأسطوله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار اللاعب العالمي محمد صلاح ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أمس وحتى اليوم، بعد الإعلان عن شراءه سيارة جديدة، من طراز مُختلف، لتُضاف إلي أسطول سيارته، ويُصبح 6 سيارات فارهة

وأعلنت صحيفة "صن" أن النجم المصري محمد صلاح أضاف سيارة "بنتلي جي تي" الفخمة، لأسطول سياراته الفارهة.

وذكرت الصحيفة أن قيمة هذه السيارة 210 آلاف دولار، أي 3 ملايين و318 ألف جنيه مصري.

ونستعرض معلومات عن أسطول سيارات محمد صلاح

البداية تويوتا

بدأ صلاح رحلته مع السيارات، بشراء تويوتا كامري الاقتصادية، حيث اقتناها هداف البريميرليج خلال الموسمين الأخيرين.

- "لامبورجيني أفينتادور"

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يمتلك " صلاح" سيارة لامبورغيني أفينتادور، ذات الشعبية الكبيرة بين لاعبي الكرة.

- مرسيدس جي إل أي

نشرت بعض الصحف الأجنبية صورًا لصلاح، وهو يصل لمقر التدريب مع فريقه ليفربول، بسيارة دفع رباعي من نوع مرسيديس جي إل أي، بيضاء اللون.

- مرسيدس إس إل إس

يمتلك النجم محمد صلاح سيارة "مرسيديس إس إل إس" الرياضية، والتي يصل ثمنها لأكثر من 230 ألف دولار.

- أودي كيو 7

اقتنى "صلاح " سيارة من نوع "أودي كيو 7"، فور تعاقده مع ليفربول، قادما من روما الإيطالي، وهي سيارة دفع رباعي من شركة أودي الألمانية.