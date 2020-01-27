رياضة | تفاصيل جلسة الخطيب مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة الخطيب مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاجتماع برمضان صبحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين.

وقام رئيس النادي بعقد جلسة مطولة مع رمضان صبحي اطمأن خلالها على حالة اللاعب ومدى تعافيه من الإصابة التي كان يقوم بأداء برنامج تأهيلي للتخلص منها.

ويحسم الجهاز الفني بشكل رسمي خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة موقف رمضان صبحي مت اللحاق بمباراة الهلال السوداني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء السبت المقبل في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

