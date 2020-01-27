رياضة | ريال مدريد يتخلى عن نجمه لضم لاعب نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتخلى عن نجمه لضم لاعب نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افادت تقارير أن ريال مدريد يسعى لادخال خاميس رودريجيز في صفقة تبادل جزئي مع لاعب خط وسط نابولي فابيان رويز.

ويقال إن ريال مدريد من بين عدد من الفرق التي تسعى لضم اللاعب ، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانوا مستعدين لتلبية سعر طلب نابولي.

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ووفقًا للتقارير الواردة في إسبانيا ، فإن ريال مدريد على استعداد لتزويد الزي الإيطالي بفرصة للتوقيع مع رودريجيز ، الذي لا يحظى بالاهتمام في نادي برنابيو.

نظرًا لعدم ظهور اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في الدوري الأسباني منذ شهر أكتوبر ، فإن قادة الدوري يتطلعون إلى إقامة علاقات مع كولومبيا الدولية في أقرب وقت ممكن.

ويضيف التقرير أنه لن يتم إبرام أي صفقة حتى الصيف ، مما يحتمل أن يترك رودريغيز لربط فريق آخر على سبيل الإعارة للنصف الثاني من الموسم.