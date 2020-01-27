رياضة | عاجل.. قائمة الزمالك ضد دجلة.. ضم كاسونجو في غياب عواد و8 نجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قائمة الزمالك ضد دجلة.. ضم كاسونجو في غياب عواد و8 نجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك‎ قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك ضد وادي دجلة

محمد أبوجبل - محمد صبحي في حراسة المرمى

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محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد السلام في خط الدفاع.

فرجاني ساسي- محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - يوسف أوباما - إسلام جابر - مصطفي فتحي - محمود عبدالرازق شيكابالا - إمام عاشور في خط الوسط

مصطفي محمد - كاسونجو في خط الهجوم‎