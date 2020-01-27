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شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان مهدد بفقدان مارتينيز ثلاث مبارايات والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
يواجه نادي إنتر خطر فقدان مهاجمه الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، لأكثر من مباراة بعد طرده أمام كالياري.
وفقد إنتر نقطتين ثمينتين على ملعبه أمس الأحد بالتعادل مع كالياري بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن فعاليات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإيطالي.
وشهدت المباراة طرد لوتارو مارتينيز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وانفجر مهاجم إنتر في وجه حكم المباراة وظهر كأنه يصرح بشيء ما للحكم جيانلوكا ماناجانييلو.
إيقاف لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر قد يصل لـ 3 مباريات ويغيب عن ديربي ميلان وأشارت صحيفة “جازيتا ديلو سبورت”، أن إيقاف لوتارو مارتينيز قد يصل إلى 3 مباريات، بسبب رد فعله تجاه حكم المباراة.
وإذا تم توقيع العقوبة بشكل رسمي، سيغيب لوتارو عن مباريات إنتر القادمة أمام أودينيزي والديربي أمام ميلان ولاتسيو.
كما سيتم تغريم المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً من قبل النادي، بسبب تصرفاته وفقاً لبروتوكول النادي المتعلق بالاحتجاج على الطرد.
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