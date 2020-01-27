الامارات | حمدان بن محمد يصف الراحل كوبي براينت بملهم الأجيال الشابة في دبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، أسطورة كرة السلة الأميركية الراحل كوبي براينت، بملهم الأجيال الشابة في دبي، وذلك عبر تغريدة لسموه على حساب سموه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، قال فيها سموه: "لقد حملت رسالة ملهمة لشبابنا في دبي، ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم"، وتابع سموه: "الابطال بأتون ويرحلون، لكن الاساطير إلى الأبد". كوبي براينت

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