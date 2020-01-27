شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الأهلي أمام أندية السودان.. تفوق لبطل مصر والخطيب أول المسجلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفاً على الهلال السوداني، مساء السبت المقبل، في مباراة حاسمة وفاصلة على بطاقة الترشح لدور ربع النهائي لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

الأهلي والهلال يلتقيان على ملعب الأخير بأم درمان في إطار الجولة الختامية لمرحلة المجموعات، حيث يحتل بطل مصر صدارة المجموعة ويكفيه التعادل من أجل التأهل، في حين أن الهلال يأتي ثالثاً بـ 9 نقاط، ولا بديل أمامه عن الفوز للعبور إلى دور الثمانية.

نستعرض في التقرير التالي تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية السودانية.

الأهلي واجه أندية السودان في 13 مباراة، ونجح في الظفر بـ7 انتصارات، في حين تلقى 3 هزائم أمامهم و3 تعادلات.

وأمطر الفريق الأهلاوي شباك الأندية السودانية 17 مرة واهتزت شباكه في 10 مناسبات.

Advertisements

وكانت أولى مباريات الأهلي أمام الأندية السوادنية بمواجهة المريخ بالدور الأول لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1983، وفاز الأهلي ذهاباً بملعبه بالقاهرة بهدف دون رد، وقص محمود الخطيب في ذلك اليوم شريط أهداف مباريات الأهلي أمام أندية السودان وسجل هدف المباراة الوحيد.

أما عن آخر مباراة للأهلي أمام أندية السودان فكانت في ديسمبر من العام المنصرم 2019 وفوز بطل مصر على فريق الهلال بنتيجة 2/21 بالجولة الثانية لمجموعات دوري الأبطال في نسختها الجارية.

الأندية السودانية استمرت في أول 7 مباريات من أصل 13 جمعتها بالأهلي عاجزة عن تحقيق أي انتصار، سواء داخل أو خارج ملعبها، بدايةً من لقاء عام 1983، إلى أن نجح فريق المريخ في تحقيق أول انتصار للكرة السودانية على الأهلي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بنتيجة 3/1 ورغم ذلك تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات وقتها.

انتصار وحيد لأندية السودان في القاهرة وسط أنصار الأهلي، وذلك في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بهدف نظيف فاز به فريق الهلال.

انتصار وحيد حققه فريق النادي الأهلي على الأراضي السودانية ولكن في إياب دور الـ 16 لأفريقيا لأبطال الكؤوس وانتصر يومها على المريخ في عقر داره بنتيجة 5/1 وهو الانتصار الذي جسد أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات بطل مصر أمام نظرائه السودانيين.

أما بالنسبة للمواجهات التي جمعت الأهلي بالهلال، فتقابلا في 7 مباريات منها مباراتان في الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987 والتي تُوج بها الفريق الأحمر.

ونجح الأهلي في الفوز في 3 مباريات، في حين فاز الهلال مرتين، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.