شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي إجراءات إعارة صلاح محسن إلى سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، عن انتقال صلاح محسن، لاعب فريق الكرة، إلى صفوف نادى سموحة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي سموحة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع «تويتر» صورة للاعب، وكتبت عليها: «نتمنى للاعبنا صلاح محسن كل التوفيق وننتظر عودتك».