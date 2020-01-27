شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو في قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، مساء غد الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز، إذ شهدت تواجد الكونغولي كابونجو كاسونجو، العائد إلى صفوف الفريق بعد فترة إعارة في الوداد المغربي.
وضمت القائمة كلا من..
محمد أبوجبل، ومحمد صبحي، في حراسة المرمى، ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام ومحمد عبدالسلام، في خط الدفاع، وفرجاني ساسي، ومحمد حسن، وأحمد زيزو، ومحمد أوناجم، ويوسف أوباما، وإسلام جابر، ومصطفى فتحي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وإمام عاشور، في خط الوسط، ومصطفى محمد، وكاسونجو، في خط الهجوم.
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