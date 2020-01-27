تفاصيل مقتل كوبي براينت وابنته جيانا في تحطم طائرته الخاصة بولاية كاليفورنيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

كوبي براينت .. الاسم الأشهر في لعبة كرة السلة الأمريكية على مدار 20 سنة، فاز كوبي براينت ببطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين خمس مرات، كما فاز بجائزة أوسكار. لم يكن أحدا ليتوقع النهاية المأساوية التي شهدها كوبي وابنته "الصديقة" جيانا، حيث قُتلا معا في حادث تحطم طائرة مروحيته الخاصة في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا.



وكان كوبي براينت الذي يُعتبر على نطاق واسع من أعظم الرياضيين في تاريخ اللعبة. ويبلغ من العُمر 41 عاما، يستقل طائرته مع ابنته الحبيبة جيانا، برفقة سبعة أشخاص آخرين.

تفاصيل حادث مقتل كوبي براينت وابنته جيانا قالت الشرطة إن سجلات الطائرة تُظهر أنها كانت تقل تسعة أشخاص، وليس خمسة كما صرح مسؤولون في وقت سابق، وذكر بيان عن مدينة كالاباساس أنه «بحزن شديد علمنا بمقتل كوبي براينت».. وأضاف البيان «سقطت الطائرة في حقل بعيد قبالة لاس فيرجنز، في حوالي الساعة 10:00 من صباح اليوم. لم يصب أحد على الأرض».

وروى غيفين ماساك، الذي يعيش بالقرب من مكان الحادث، لشبكة سي بي إس نيوز عن اللحظة التي تحطمت فيها المروحية.

وقال «لم يكن يشبه تماما صوت الانفجار، لكنه كان يشبه صوت دوي مرتفع. ذهبت إلى الداخل وأخبرت والدي بما كان يحدث، ثم رأيت دخانا على التل، لكن الأمر لم يكن مثل سحابة سوداء كبيرة من الدخان، لقد كان فقط رماديا».

«سمعنا صوت محرك المروحية ينفجر قبل سقوطها» هكذا وصف شهود عيان رأوا الطائرة وهي تسقط، وبثت الشرطة صورا من مكان الحادث، تُظهر شاحنة إطفاء ودخانا يتصاعد فوق تلال.

Advertisements

نجوم المجتمع الأمريكي ينعون كوبي براينت

توالت التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد خبر الحادث الصادم، وقال شاكيل أونيل، الذي لعب إلى جانب براينت في فريق ليكرز بين عامي 1996 و2004، إنه «لا توجد كلمات تعبر عن الألم الذي أشعر به».

وكتب عبر موقع انستجرام، إلى جانب صورة للرجلين في زي فريق ليكرز: «أحبك وسوف أفتقدك».

وقال ديرون ويليامز، الذي فاز بذهبية أولمبية إلى جانب براينت، إنه لا يجد الكلمات المناسبة للتعبير. ووصف براينت بأنه «أعظم منافس واجهته ولعبت معه»

وقال لاعب كرة السلة السابق، توني باركر، إنه «مفطور القلب».

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه «خبر مفزع».

ووصف الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، براينت بأنه كان «أسطورة في الملعب». معربا عن حزنه لوفاته.

وقالت نجمة البوب، ماريا كاري، إنها في حالة صدمة.