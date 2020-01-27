زيدان: الريال مازال بعيدًا عن لقب الدوري الإسباني 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

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قلل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد من أهمية الانفراد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد الفوز على بلد الوليد بهدف نظيف يوم أمس الأحد، مشيراً إلى أن الطريق ما زال طويلاً نحو التتويج باللقب.



رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 46 بعد انقضاء 21 جولة حتي الآن، متفوقًا بثلاث نقاط على غريمه التقليدي برشلونة الذي تراجع للمركز الثاني بسبب الهزيمة من فالنسيا بهدفين نظيفين. وقال زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء “لا شيء تغيّر بالنسبة لنا في نهاية الأمر، هذه ثلاث نقاط مهمة فقط لا أكثر، الطريق ما زال طويلاً في الدوري، البطولة صعبة على كل الفرق بما فيهم نحن، لكننا سعداء بالانتصار”.

وتابع “لقد كانت مباراة قتالية وصعبة، لعبنا مباراة كبيرة واستخدمنا الضغط الدفاعي، بالنسبة للأداء، كنا أفضل في الشوط الثاني، حاولنا خطف النقاط الثلاث في ملعب صعب، وأمام منافس لم يجعل الأمور سهلة أبداً بالنسبة لنا، بل صعبوا علينا المهمة”.