دش ساخن من فايلر لثنائي وسط الأهلي

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جدة - عمرو شويل رغم نجاح الأهلي في حصد الثلاث نقاط في مواجهة النجم الساحلي التي أقيمت أمس الأحد على ملعب السلام والتي حسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف، إلا أن أداء الفريق الأحمر لم يكن على المستوى المأمول.

وعلم الخليج 365 أن تحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني من مواجهة النجم الساحلي جاء بعد قيام فايلر بصب غضبه على اللاعبين خاصة أن الفريق كان معرضاً لتلقى أكثر من هدف في الشوط الأول بسبب رعونة بعض اللاعبين وأخطاء لاعبي الوسط خاصة الثنائي عمرو السولية والمالي اليو ديانج، والذين قدموا واحدة من أسوأ مبارياتهما هذا الموسم.

ووجه فايلر انتقادات كبيرة للاعبي الأهلي خاصة ثنائي الوسط السولية وديانج، الذين ارتكبا اخطاء كبيرة كادت تحول دفة الأمور لصالح الفريق التونسي، إلا أن يقظة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق حافظت على نظافة الشباك الحمراء قبل أن ينجح الأهلي في حسم المواجهة لصالحه، وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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وسجل هدف الأهلى جونيور أجاى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ولعب الأهلى اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هانى، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاى، وأدار اللقاء الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز.