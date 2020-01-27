شكرا لقرائتكم سر انفجار على معلول فى مواجهة الأندية التونسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الدولى التونسى على معلول لاعب النادى الأهلى، عروضه القوية أمام الفرق التونسية، بعدما قاد الأحمر لتحقيق الفوز على النجم أمس الأحد.

ونجح الأهلى فى تحقيق فوز ثمين على النجم الساحلى بهدف نظيف سجله النيجيرى جونيور أجايى، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأحد على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا.

ويرجع تألق التونسى على معلول أمام كل فرق تونسى لانتمائه لفريق الصفاقسى التونسى، وهو ما يكشف سبب إصرار ظهير الأهلى فى المباريات التى يواجه فيها النجم الساحلى والترجى التونسى فى بطولة أفريقيا، وهو ما يلحظه الجماهير من تألق لافت للنجم التونسى، وهو ما ظهر من تعليق المعلق التونسى عصام الشوالى فى إحدى المباريات على تألق معلول أمام الفرق التونسى عندما قال "كم قسوت على أبناء بلدك يا معلول".

ورفع الأهلى رصيده إلى 10 نقاط اعتلى قمة المجموعة، بينما توقف رصيد النجم الساحلى عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالث ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى السبت المقبل على ملعب "الجوهرة الزرقاء"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

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ويحتاج الأهلى للحصول على نقطة التعادل فى مباراة الهلال السودانى من أجل التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، والفوز لضمان الصعود كأول مجموعته لتفادى أصحاب المراكز الأولى فى دور ربع النهائى.