شكرا لقرائتكم الخطيب يتصل بتركى آل الشيخ للإطمئنان على صحته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب الكابتن الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ وأن يتجاوز الوعكة الصحية التي ألمت به خاصة أنه سوف يخضع لجراحة أخرى خلال أيام. وأن يعود بموفور الصحة والعافية إلى وطنه وأهله ومحبيه.
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