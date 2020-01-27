شكرا لقرائتكم محمد معروف حكما لمباراة الزمالك ووادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، محمد معروف، حكما لمواجهة الزمالك ووادي دجلة غدا بالدوري.

والجدير بالذكر أن الزمالك نجح في الصعود لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا قبل الجولة الأنيرة لدور المجموعات حيث يواجه اول اغسطس السبت المقبل.

ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسمياً عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل .

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ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية خلال الساعات الماضية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.

علي صعيد متصل ، طلب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، من قضاة الملاعب التركيز في المباريات خلال الفترة المقبلة و تقديم أفضل اداء.. وأوضح مسؤولو اللجنة للحكام أن الخطأ في أي مباراة سيترتب عليه إيقافهم لمدة شهرين، حيث إن مباريات الدوري تزداد صعوبة بمرور الوقت ولا مجال لارتكاب أخطاء تؤثر في النتيجة لاسيما بعد جلسة روساء الاندية مع عمرو الجنايني وحصولهم علي وعد بتقليل اخطاء الحكام.