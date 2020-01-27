شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. جلسة الخطيب.. الاستعداد لمواجهة الهلال.. ظهور رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، أثناء مران الأهلي اليوم، في الوقت الذي عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة هو الأخر مع اللاعبين، شهدت الحديث عن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الهلال السوداني المقبلة.

يشار إلى أن الأهلي يستعد لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت القادم في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي جدول الترتيب بنقطة واحدة.

فيما استكمل رمضان صبحي، لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الاثنين، وخاض اللاعب تدريبات بدنية في الجيم، ثم استكمل البرنامج في الملعب رفقة طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني كما ادي رمضان تدريبات خفيفة بالكرة في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستعد لمواجهة الهلال السودانى المقرر إقامتها السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويتصدر الأهلى المجموعة الثانية فى البطولة برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بتسع نقاط ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة، وحقق فريق الأهلى فوزًا صعبًا على النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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وسجل هدف الأهلى جونيور أجاى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ولعب الأهلى اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هانى، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاى، وأدار اللقاء الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز.