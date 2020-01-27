شكرا لقرائتكم الأهلي المصري يهزم النجم الساحلي ويحيي آماله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنعش الأهلي فرصه في التأهل لدور الثمانية بعد فوزه على ضيفه النجم الساحلي التونسي 1-صفر ليتصدر المجموعة الثانية المعقدة بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم الأحد.

ورد بطل مصر اعتباره بعد الخسارة بنفس النتيجة في تونس في افتتاح المجموعة ورفع رصيده إلى عشر نقاط مقابل تسع نقاط لكل من النجم الساحلي والهلال السوداني قبل خوض الجولة الأخيرة.

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ويحل الأهلي ضيفا على الهلال بينما يستقبل النجم الساحلي فريق بلاتينوم من زيمبابوي المتذيل بنقطة واحدة لتحديد آخر المتأهلين لدور الثمانية.

وسجل النيجيري جونيور أجايي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 32 من متابعة لتسديدة عبد الله الشحات التي ارتدت من مدافع على خط المرمى.

وتصدى حارس الأهلي محمد الشناوي لأكثر من تسديدة خطيرة خاصة من كريم العريبي ليحافظ على انتصار الأهلي بطل القارة ثماني مرات.