شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتوج الفائزين بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الفائزين بالمراكز الأولى في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في العاصمة الرياض، يوم الأحد.

وقام الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل في فئات بيرق المؤسس وسيف الملك وشلفا ولي العهد ونخبة النخبة بكافة ألوانها، ثم تسليم جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن في جميع أشواطها قبل أن يشاهد عروض الطبع وطرح القعود.

وشهد الحفل النهائي للمهرجان الذي جرى في الصياهد الجنوبية للدهناء حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم.