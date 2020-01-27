شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. دش ساخن من فايلر لثنائي وسط الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم نجاح الأهلى فى حصد الثلاث نقاط فى مواجهة النجم الساحلى التى أقيمت أمس، الأحد، على ملعب السلام والتى حسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف، إلا أن أداء الفريق الأحمر لم يكن على المستوى المأمول.

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وفاز النادى الأهلى على ضيفه النجم الساحلى بهدف نظيف فى مواجهة الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال افريقيا، ليتصدر المارد الأحمر المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الهلال السودانى والنجم أصحاب المركز الثانى والثالث بالترتيب.

وسجل هدف الأهلى جونيور أجاى فى الدقيقة 31، وبذلك ينجح الأهلى فى اصطياد النجم التونسى فى رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا "الأميرة الأفريقية" الغائبة عن درع الجزيرة منذ عام 2013.

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وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 10 نقاط ويعتلى قمة المجموعة ويتوقف رصيد النجم عند 9 نقاط ويتراجع للمركز الثانى بفارق الأهداف عن الهلال السودانى فى المركز الثالى ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ولعب الأهلى اللقاء بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، محمد هانى، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، على معلول، أحمد الشيخ وأجاى، وأدار اللقاء الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز.

وتعتبر مجموعة الأهلى معقدة بكل كبير للغاية، خاصة أن الفرق الثلاثة سواء الاهلى والهلال السودانى والنجم الساحلى يمتلكون فرصة الصعود للدور المقبل من البطولة.

وبالتالى ستكون الجولة الأخيرة بمثابة جولة الحسم للمجموعة الثانية وستفض الاشتباك.