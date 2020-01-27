الخطيب يطمئن على تركى آل الشيخ بعد الجراحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، اتصالًا هاتفيًا بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والرئيس الشرفى للنادى بعد الجراحة الأخيرة التى أجراها مؤخرا فى أمريكا. وأعرب الخطيب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ، وأن يتجاوز الوعكة الصحية التى ألمت به، خاصة أنه سيخضع لجراحة أخرى خلال أيام، وأن يعود بموفور الصحة والعافية إلى وطنه وأهله ومحبيه.

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