شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمباراة الزمالك ووادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة جمال الغندور، محمد معروف حكما لمواجهة الزمالك ووادى دجلة غدا بالدورى.

الزمالك نجح فى الصعود لدور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا قبل الجولة الأخيرة لدور المجموعات، ليواجه أول أغسطس السبت المقبل فى مباراة تحصيل حاصل، خاصة أنه ضمن المركز الثانى بينما يتصدر مازيمبى المجموعة برصيد 11 نقطة.

ووقعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، رسمياً عقود تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى مع شركة إسبانية لمدة 3 سنوات ونصف بداية من الدور الثانى من عمر المسابقة هذا الموسم، وذلك بعد وصول موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد الذى تتخطى مدته فترة تعيين اللجنة الحالية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والتى تنتهى فى 31 يوليو المقبل.. ويتضمن العقد تطبيق تقنية الفيديو فى مصر على سبيل التأجير التمويلى وينتهى بالبيع، والذى يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة فى نهاية مدة التنفيذ (3 سنوات ونصف) ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وأرسلت الشركة الإسبانية خلال الساعات الماضية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات اللازمة لتطبيق التقنية.

على صعيد متصل، طلب جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، من قضاة الملاعب التركيز فى المباريات خلال الفترة المقبلة و تقديم أفضل أداء. وأوضح مسؤولو اللجنة للحكام أن الخطأ فى أى مباراة سيترتب عليه إيقافهم لمدة شهرين، حيث إن مباريات الدورى تزداد صعوبة بمرور الوقت ولا مجال لارتكاب أخطاء تؤثر فى النتيجة لاسيما بعد جلسة رؤساء الأندية مع عمرو الجناينى وحصولهم على وعد بتقليل أخطاء الحكام.