شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستبعد عواد وبن شرقي ويضم كاسونجو لقائمة الزمالك أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق التى ستنتظم فى معسكر مغلق اليوم الاثنين استعدادا للقاء وادى دجلة، المقرر لها السابعة والنصف مساء الغد باستاد القاهرة فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد صبحى

خط الدفاع: محمد عبد الشافى – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد السلام – حازم إمام

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خط الوسط: فرجانى ساسى – محمد حسن- إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – محمود شيكابالا - إمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى محمد – كاسونجو

ويغيب كل من طارق حامد وعمر السعيد للإيقاف وأشرف بن شرقي وعبد الله جمعة للإصابة ومحمد عنتر وكريم بامبو و محمد عبد الغني ومحمود جنش و محمد عواد لأسباب فنية يدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، مساء اليوم الإثنين، استعدادا لخوض مباراة وادى دجلة، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويرفض الفرنسى كارتيرون المجازفة بالمغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، الذى تعرض للإصابة فى العضلة الضامة أثناء مشاركته فى الإحماء قبل مباراة الأبيض ومازيمبى الكونغولى، والتى أدت للدفع بأحمد سيد زيزو فى المباراة بدلاً منه، حيث يخشى المدرب الفرنسى المجازفة بالدفع باللاعب المغربى فى ظل الحاجة لخدماته فى المباريات المقبلة، خاصة بعدما نجح الفريق الأبيض فى تحقيق الفوز فى آخر ثلاث مباريات بمسابقة الدورى الممتاز، أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب، ليحتل الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، خاصة أن الفريق عقب مباراة وادى دجلة سيدخل شهر فبراير المقبل وسط عدد من التحديات على رأسها الارتباط بمواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى إلى جانب مواجهة الأهلى مرتين أحدهما فى السوبر المحلى والأخرى فى قمة الدورى ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا عقب خوض المران الختامى ظهر اليوم على ملعب النادى.