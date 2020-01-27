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شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لن يشارك ليفربول بفريقه الأول في مباراة العودة ضد شروزبيري؟ والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
حقق ليفربول نتيجة مخيبة للآمال مساء أمس الأحد بالتعادل إيجابيًا بهدفين لمثليهما ضد فريق شروزبيري ضمن منافسات الدور الرابع من عمر كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وفرض شروزبيري الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإنجليزية مباراة إعادة على ليفربول سوف تلعب بعد أسبوعين على ملعب أنفيلد رود.
وفي أمر غريب أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أنه لن يشارك هو وفريق الريدز الأول في مباراة العودة ضد شروبزيري.
لماذا لن يتواجد كلوب ولاعبي الفريق الأول ضد شروزبيري
وستلعب المباراة يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر فبراير القادم أي في نفس وقت إجازة ليفربول الشتوية وتوقف البريميرليج بالنظام الجديد هذا الموسم، وأكد يورجن كلوب أن يرفض قطع إجازة لاعبيه من أجل خوض مباراة شروزبيري الإعادة في الرابع من شهر فبراير.
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