الامارات | كيف ودع ميسي ورونالدو ونجوم العالم كوبي براينت؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ودع ميسي ورونالدو ونجوم العالم كوبي براينت؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر نجوم كرة القدم العالمية عن بالغ حزنهم عقب رحيل أسطورة السلة العالمية وفريق الليكرز الدولي الأميركي كوبي براينت الذي لقي حتفه الأحد في حادث تحطم مروحية أدى الى مقتل ثمانية أشخاص آخرين بينهم ابنته جيانا (13 عاماً)، وودع نجوم كرة القدم النجم الأميركي المعروف في عشقه لفريق ميلان الإيطالي من خلال التغريدات والتصريحات التالية:

كريستيانو رونالدو

وأعرب نجم يوفنتوس الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حزنه الكبير «لسماعي هذا الخبر المفجع عن موت كوبي وابنته جيانا. كوبي كان أسطورة حقيقية ومصدر إلهام للكثيرين. أتوجه بأحر التعازي لعائلته وأصدقائه ولعائلات جميع الذي خسروا حياتهم في الحادث».

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ليونيل ميسي

أعرب قائد برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن حزنه العميق، قائلا «افتقد الى الكلمات... كل أفكارنا مع عائلة كوبي وأصدقائه. كان من دواعي سروري التعرف اليه وأن أتشارك معه لحظات جميلة. إنه نابغة».

أندريس إنييستا

أما لاعب برشلونة السابق في النادي الكاتالوني الإسباني أندريس إنييستا، فاعتبر رحيل براينت «فاجعة... يا له من خبر محزن. أفكاري وصلواتي معك ومع عائلتك. ارقد بسلام كوبي».

توتي وبيرلو

قال عن أسطورة روما والمنتخب الإيطالي لكرة القدم فرانشيسكو توتي: «كان شرفا لي أن أتعرف على البطل الأميركي»، فيما علق نجم نادي ميلان ويوفنتوس السابق أندريا بيرلو على خبر رحيل براينت، بالقول «كنت مثالا يحتذى به لجيلنا، أرقد بسلام أيها الأسطورة».