شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد للهلال اليوم.. وتطعيم اللاعبين قبل السفر للخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، استعداده لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويقوم الجهاز الطبي، اليوم، بتطعيم اللاعبين والجهاز الفني، استعدادًا للسفر للسودان لمواجهة الهلال السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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يذكر أن بعثة الأهلي تطير إلى السودان، في الرابعة عصر الخميس المقبل، ويسبقها سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري، للاطمئنان على كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بالإقامة والانتقالات والتأمين وغيرها من الأمور التنسيقية قبل وصول البعثة للعاصمة السودانية الخرطوم.

وحقق الأهلي فوزا ثمينا، أمس، على النجم الساحلي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط لكل منهما، بينما يتذيل بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، جدول الترتيب بنقطة واحدة.