شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضم البدري وعبدالمجيد على سبيل الإعارة من الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف العام على فريق الكرة، أن مجلس الإدارة، برئاسة اللواء أحمد سليمان، نجح في إنهاء مجموعة من الصفقات التي يحتاجها الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2020 لدعم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وضم أسوان الثنائي مصطفى البدري ومحمد عبدالمجيد، على سبيل الإعارة من نادي الإنتاج الحربي، ومحمد المرسي إعارة من نادي إنبي، بالإضافة للاعبين إعارة من نادي الزمالك، وهما لاعبان تحت السن يوسف أسامة نبيه ويوسف على.