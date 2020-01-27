شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يجري أشعة للاطمئنان على إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يجري محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، أشعة على ظهره، للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في نهاية مباراة النجم الساحلي التونسي، أمس.

وكان الشناوي قد سقط في إحدى الكرات المشتركة أثناء مباراة الأهلي والنجم وكاد بسببها يغادر الملعب، لكنه تمسك باستكمال اللقاء، حتى لا يحرم الفريق من التغيير الأخير، خاصة أن السنغالي أليو بادجي، الوافد الجديد، كان في طريقه لدخول الملعب على حساب مروان محسن.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ويحتل بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، ذيل المجموعة بنقطة واحدة.