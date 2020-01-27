شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن إعارة صلاح محسن لسموحة لمدة 6 أشهر .. رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن الأهلي سيحصل على مليون و250 ألف جنيه مقابل إعارة صلاح محسن لسموحة حتى نهاية الموسم، فى الوقت الذى تم إرجاء البت فى إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر الشاب للفريق السكندرى حتى نهاية مباراة النجم الساحلى.
وكان صلاح محسن قد انتقل من صفوف إنبى إلى الأهلى موسم 2018 – 2019، لمدة أربعة مواسم ونصف، مقابل 20 مليون جنيه فى صفقة وصفت وقتها بالأغلى فى تاريخ انتقالات اللاعبين المصريين فى الدورى المصرى، إلا أن اللاعب خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأحمر، حيث أنه لم يشارك مع الفريق هذا الموسم سوى فى 3 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا سجل خلالهم 4 أهداف فيما شارك فى مباراة واحدة بالدورى.
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