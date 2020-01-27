شكرا لقرائتكم المغرب تتفوق على مصر فى سلة ذوي الهمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب كرة السلة سيدات لذوى الهمم أمام نظيره المغربى بنتيجة 15/8 فى منافسات الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص التى تقام بمصر، باستاد الدفاع الجوى ، و تستمر حتى 31 يناير الجارى .

كان المنتخب المصري لكرة السلة بنين فاز بنتيجة 37- 7 على نظيره البوروندي، في المواجهة الأولى لليوم الثاني من منافسات كرة السلة في البطولة الأفريقية للأولمبياد الخاص.

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الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس منظمة الاتحاد الأفريقي وفى أكبر تجمع في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة، تحتضنهم القاهرة بعد أن اكتمل وصول لاعبين من 42 دولة أفريقيا، وتشهد الألعاب ولأول مرة مساواة عدد اللاعبين الذكور مع الإناث 50-50 حيث يتنافسون في أربع رياضات في خماسيات كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى والبوتشى .

اقيم حفل الافتتاح على ستاد الدفاع الجوي 30 يونيو بالتجمع الخامس وفق القواعد الأولمبية للأولمبياد الخاص ، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني من قبل الموسيقيات العسكرية ، ثم دخول الاعلام، ودخول الدول المشاركة، وألقى هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصري كلمة ترحيبية بضيوف مصر ، ومن بعده رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب المهندس أيمن عبد الوهاب ، ثم كلمة للرئيس الإقليمي افريقيا تشارلز نيامبى ثم كلمة للرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي ماري ديفيز ، وتتواصل الكلمات بكلمة للاعبين يلقى احد اللاعبين الافارقة وكلمة الحكام والمدربين .