شكرا لقرائتكم 18 لاعبا فى قائمة الزمالك ضد وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز. قائمة الزمالك ضد وادي دجلة

وتضم قائمة الزمالك ضد وادي دجلة 18 لاعبا هم: Advertisements محمد أبوجبل – محمد صبحي في حراسة المرمى محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام – محمد عبد السلام في خط الدفاع. فرجاني ساسي- محمد حسن – أحمد زيزو – محمد أوناجم – يوسف أوباما – إسلام جابر – مصطفي فتحي- محمود عبدالرازق شيكابالا – إمام عاشور في خط الوسط. مصطفي محمد – كاسونجو في خط الهجوم‎

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