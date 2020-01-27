شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمواجهة حرس الحدود ضد أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدو مباراة اليوم حاسمة فى مستقبل مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان مع تماسيح النيل، لاسيما فى ظل رغبة الفريق الجنوبى فى خطف النقاط الثلاث للهروب من دوامة الهبوط وذلك بملعب الماكس فى الثانية والنصف ظهرا

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن تشكيل تماسيح النيل الذي يستعد لمواجهة حرس الحدود في الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تقام على ملعب المكس بالأسكندرية.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

كما أعلن طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:أحمد السعدني، حسن مجدي، خالد سامي إبراهيم، مصطفى الزناري، محمد عبد الفتاح تاحا، مصطفى جمال عبد المجيد، أحمد فتحي فيليكس، محمد أسامة، إبراهيم كونيه، محمد عبد اللطيف جريندو، أنطوني لوكاسا "توني".

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ويحتل حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف، بينما يقبع أسوان فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً.

وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري، ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام أسوان مكون من: أحمد السعدني، حسن مجدي، خالد سامي، مصطفى عوض الزناري، محمد عبد الفتاح تاحا، مصطفى جمال، حامد خالد الجابري، أحمد فتحي حمزة فيليكس، محمد عبد اللطيف جريندو، أحمد عبد الباسط شرويدة، النيجيري أنتوني لوكاسا.