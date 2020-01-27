سيد عبد الحفيظ: المغربي رضوان جيد يدير مباراة الأهلي والهلال السوداني

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أبلغهم رسميا بقيادة المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الهلال الحاسمة فى خطاب رسمي .

وتعتبر مباراة الأهلى والهلال على ملعب الأخير فى أم درمان حاسمة للكشف عن الفرق المتأهلة رسميا إلى ربع نهائى دوري أبطال افريقيا ، حيث يستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية في البطولة برصيد 10 نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بـ 9 نقاط لكل منهما ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي جدول الترتيب بنقطة واحدة.

وأسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقى ونظيرتها فى الاتحاد العربى لكرة القدم، تعيين الحكم الدولى المغربى رضوان جيد، لإدارة مباراتين مهمتين فى مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس محمد السادس الأندية العربية البطلة .

وقاد رضوان جيد تحكيما أمس الأحد مباراة قمة إياب ربع نهائى كأس محمد السادس لدورى أبطال العرب، بين ناديى الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، بمساعدة مواطنيه مصطفى أكرداد، ولحسن أزغاو، فيما عين الجزائرى لحلو بن إبراهيم حكما رابع والتى انتهت بالتعادل السلبي وحسم الدروايش التأهل من خلالها ا.

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كما سيقود جيد نهاية الأسبوع المقبل، مباراة قوية جديدة ستجمع الهلال السودانى بضيفه الأهلى المصرى، فى مدينة أم درمان السودانية، فى الجولة السادسة والأخيرة فى دور المجموعات دورى أبطال أفريقيا، وسيساعده فى إدارتها الطاقم نفسه الذى سيقود رفقته مباراة الاتحاد إسكندرى والإسماعلى المصرى، على أن يتولى الحكم الدولى المغربى عادل زوراق مهمة الحكم الرابع .

واختار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" 8 حكام ساحة من القارة الأفريقية لحضور معسكر لإعداد الحكام المرشحين لمونديال كأس العالم قطر 2022 من بينهم الحكم رضوان جيد، الذى ينتمى لعصبة سوس، إلى جانب الجزائرى مصطفى غربال والمصرى أمين عمر والغامبى بكارى جاساما والسنغالى ماجيتى نداى والجنوب أفريقى فيكتور جوميز والإثيوبى تيسيما بمالاك وندالا نجامبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية.