شكرا لقرائتكم مفاجآت فى قائمة مستبعدي الزمالك ضد وادي دجلة .. 5 غيابات لأسباب فنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي كارتيرون، المدير الفنى لنادي الزمالك، قائمة مباراة فريقه ضد وادي دجلة، للدخول فى معسكر مغلق اليوم الاثنين استعدادا للقاء دجلة المقرر له في السابعة والنصف مساء الغد باستاد القاهرة في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك، العديد من الغيابات حيث يغيب طارق حامد وعمر السعيد للإيقاف والمغربي أشرف بن شرقي وعبد الله جمعة للإصابة.

فيما شهدت قائمة الزمالك غياب 5 لاعبين لأسباب فنية بناءا على وجه نظر الجهاز الفني وهم محمد عنتر وكريم بامبو و محمد عبد الغني ومحمود جنش ومحمد عواد.

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش– محمد عبد السلام – حازم إمام

خط الوسط: فرجاني ساسي – محمد حسن- إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – محمود شيكابالا - إمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى محمد – كاسونجو