شكرا لقرائتكم صافرة من مدغشقر لمواجهة المصري البور سعيدي وبطل نيجيريا بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة الجولة السادسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدراليةالأفريقية والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق اينوجو رينجرز إلى طاقم تحكيم دولي من مدغشقر يقوده حكم الساحة اندوفيترا راكوتوجاونا ، ومعه كل من ليونيل أندرياناتيانا مساعد حكم أول، وفيلومانانا جينورو مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع نجاكا راهاريمانانتوسا .

يذكر أن المباراة ستقام في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثاني من فبراير على ستاد نامدي أزيكيوي بمدينة اينوجو النيجيرية.

وأضاف جلال أن تحقيق اينوجو رينجرز النيجيرى لمفاجأة بالفوز على مضيفه فريق بيراميدز بهدف نظيف قبل اللقاء مباشرة أضفى مزيداً من التوتر على المباراة، خاصة مع رغبة لاعبى المصرى فى حسم المباراة مبكراً قبل السفر الى مدينة اينوجو النيجيرية لملاقاة فريق اينوجو المنتشى بشدة بفوزه المفاجئ على بيراميدز، وهو الفوز الذى قلب الموازين فى المجموعة.

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ووجه إيهاب جلال الشكر للاعبيه على مجهودهم الكبير طوال شوطى المباراة، وهو ما تكلل فى النهاية بإحراز هدف الفوز والصعود لدور الثمانية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تنويعاً فى طرق اللعب للمصرى بهدف تحقيق الفوز سواء بمباريات الدورى أو الكونفيدرالية.

ونجح فريق المصرى البورسعيدى فى تحقيق فوز مثير على نواذيبيو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء أحرزه سعيدو سيمبوريه فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسكندرية فى الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المصرى البورسعيدى إلى 9 نقاط فى المركز الثانى للمجموعة ويتأهل مع بيراميدز لدور الثمانية للكونفيدرالية.