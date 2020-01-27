شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن مقاضاة أحد المحتالين بسبب قناة النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الزمالك، مقاضاة أحد الأشخاص المحتالين، لاستغلال أسم النادي فى الدعوة لوظائف لخريجي جامعة القاهرة.

وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا حول هذه الواقعة على النحو التالي :-

يؤكد نادي الزمالك أنه لا صحة للأنباء التي رددها شخص محتال عن فتح باب التعيين لخريجي جامعة القاهرة فى قناة النادي والعلاقات العامة والنادي النهري.

وشدد النادي على أن الزمالك له قنوات رسمية يعلن من خلالها عن أي أمور تخص القلعة البيضاء سواء على الموقع الرسمي أو قناة النادي.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص المحتال.

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وانطلقت مساء الأربعاء الماضي، قناة الزمالك فى تمام الساعة الحادية مساًء، وتشمل خريطة برامج القناة عدد 6 برامج طوال أيام الأسبوع منهم برنامجان يوميًا طوال الأسبوع، بجانب برنامج المستشار مرتضى منصور وبرنامج أسبوعى.

وتذاع البرامج ابتداءً من برنامج "أخبارنا"، طوال الأسبوع وينطلق فى تمام الساعة السادسة مساء، يقدمه أحمد جمال يومين فى الأسبوع الاثنين والثلاثاء، وتقدم باقى أيام الأسبوع فرح على .

كما يذاع برنامج "زملكاوي"، فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميًا ولمدة 3 ساعات، من تقديم خالد الغندور وكريم حسن شحاتة، حيث يثدم كل منهما البرنامج لمدة ثلاثة أيام ويوم الجمعة سيكون بالتناوب بينهما.

ويذاع برنامج "ملوك الصالات"، الذى يذاع يوميًا فى تمام الساعة 7:30 مساء، من تقديم نيرة الأحمر، وبرنامج 1911 يعرض يومين فى الأسبوع "السبت والأحد"، ويذاع فى تمام الساعة 1:00 صباحا، البرنامج من تقديم شادى عيسي.

ويذاع برنامج "وان تو"، يوم واحد فقط أسبوعيًا، فى تمام الساعة 1:00 صباحا، ومن تقديم نيرفانا العبد.

فيما يأتى برنامج المستشار مرتضى منصور "مع المستشار" الذى سيتم إذاعته 4 أيام فى الاسبوع فى تمام الساعة الواحدة صباحا .