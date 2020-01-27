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رعب في الأهلي بسبب غموض موقف محمد الشناوي من مواجهة الهلال

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جدة - عمرو شويل سيطرت حالة من الرعب على الجهاز الفني للنادي الأهلي، بعد إصابة محمد الشناوي حارس الفريق الأول، خلال مباراة النجم الساحلي، التى اقيمت مساء أمس الأحد، بملعب السلام فى إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ويخشي الجهاز الفنى للأهلي، غياب محمد الشناوى عن مباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم السبت المقبل، فى أم درمان، وهو اللقاء المصيري بالنسبة للمارد الأحمر، حيث سيحسم مصير القلعة الحمراء، فى التأهل لدور ربع النهائي من عدمه.

 

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ويترقب جهاز الأهلي، نتيجة الأشعة، التى سيُجريها محمد الشناوي على منطقة الظهر لتحديد امكانية لحاقه بمواجهة الهلال السوداني، بعدما أصر الحارس علي استكمال لقاء النجم للنهاية رغم اصابته حتى لا يفقد الجهاز الفني تغيير بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ولرغبته في استكمال المهمة مع زملائه.

 

وأصبح النادي الأهلي، فى صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لكنه يحتاج للتعادل مع الهلال السوداني على أقل تقدير لضمان التأهل، حيث يمتلك المارد الأحمر 10 نقاط متفوقا على منافسيه النجم الساحلي والهلال السوداني بنقطة واحدة.

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