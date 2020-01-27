شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف بديل الشناوى حال غيابه عن الأهلي أمام الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يحسم الجهاز الفني للنادي الأهلي، مصير مشاركة محمد الشناوي حارس الفريق الأول، فى مباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم السبت المقبل، فى أم درمان، بالجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فى ظل الإصابة التى تعرض لها الحارس خلال مباراة النجم الساحلي، التى اقيمت مساء أمس الأحد، بملعب السلام فى إطار مباريات الجولة الخامسة للبطولة.

ويترقب جهاز الأهلي، نتيجة الأشعة، التى سيُجريها محمد الشناوي على منطقة الظهر لتحديد امكانية لحاقه بمواجهة الهلال السوداني، بعدما أصر الحارس علي استكمال لقاء النجم للنهاية رغم اصابته حتى لا يفقد الجهاز الفني تغيير بالدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ولرغبته في استكمال المهمة مع زملائه.

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وفى حالة تأكد غياب محمد الشناوى عن مباراة الأهلي والهلال، سيشارك شريف إكرامي فى التشكيلة الأساسية للفريق الأحمر، لتعويض غياب الحارس الأساسي، وذلك وفقا للترتيب المحدد من جانب الجهاز الفني للقلعة الحمراء، بوجود إكرامي كحارس ثاني فى القائمة.

وأصبح النادي الأهلي، فى صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لكنه يحتاج للتعادل مع الهلال السوداني على أقل تقدير لضمان التأهل، حيث يمتلك المارد الأحمر 10 نقاط متفوقا على منافسيه النجم الساحلي والهلال السوداني بنقطة واحدة.