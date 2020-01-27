شكرا لقرائتكم الأهلي يحسم مصير صالح جمعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو الأهلي جلسة مصيرية وحاسمة مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق لحسم مصيره سواء بانتقاله لأحد الأندية الداخلية أو الخارجية على سبيل الإعارة أو البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم، وهو ما سيناقشه اللاعب مع جهاز الكرة الأحمر على هامش مران الفريق ظهر اليوم الاثنين.

ويواجه مسئولو النادي الأهلي أزمة في تسويق صالح جمعة، بعد قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالاستغناء عن جمعة في يناير الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده، وأعلن فايلر مؤخرًا موافقته على رحيل صالح جمعة من النادي في يناير الجاري حيث أكد في مؤتمر صحفي عقب مباراة المقاولون الأخيرة بالدوري أنه لا يحتاج صالح جمعة في الفريق وتمنّى له التوفيق في مكان آخر.

ورغم أن الأيام الماضية شهدت تناثر أنباء حول تلقي صالح جمعة عروضًا من أندية محلية كثيرة يأتي في مقدمتها أنبي وسموحة والاتحاد السكندري والاسماعيلي وغيرهم إلا أن الاهلي لم يتلق عروضاً رسمية من هذه الأندية للحصول على خدمات اللاعب.

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ويحاول مسئولو الأهلي حاليًا تسويق صالح جمعة قبل غلق انتقالات الشتاء الجارية لكنهم مازالوا يجدون أزمة في تسويق اللاعب خاصة أن أكثر من نادي يخشى من إتمام الصفقة بسبب عدم التزام اللاعب من ناحية كما أن صالح يُبالغ في طلباته لمالية يرغب في الحصول عليها من النادي الذى قد يلعب له.

ويرفض مسئولو الأهلي بيع صالح جمعة نهائيًا واتفقوا على أن يكون الرحيل على سبيل الإعارة لأي نادٍ داخل مصر أو خارجها لمدة ستة شهور أو موسمًا، وسيتم الحسم خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يُكثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع عدة أندية لتسويق اللاعب.