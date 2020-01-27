شكرا لقرائتكم الزمالك يكتسح وادي دجلة فى تاريخ مواجهات الفريقين 11-1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف. ونجح الفريق الأبيض فى تحقيق الفوز فى أخر ثلاث مباريات بمسابقة الدورى الممتاز، أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب، ل فيما يحتل وادى دجلة المركز 12 برصيد 13 نقطة جمعها من 14 مباراة حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 7 لقاءات. Advertisements والتقى الزمالك نظيره دجلة من قبل في 19 مواجهة منهم 3 في كأس مصر ، حيث فاز الزمالك فى 11 مواجهة ، ولدجلة فوز وحيد في كاس مصر بركلات الترجيح، وحسم التعادل 6 مناسبات ، وتعتبر أكبر نتيجة 4-2 للزمالكتلقى نادي الزمالك إخطارا من لجنة المسابقات باتحاد الكرة يفيد بنقل مباراة الفريق أمام وادي دجلة إلى استاد القاهرة الدولى. وكان مقررا إقامة مباراة الزمالك ودجلة على ستاد السلام ومن المقرر أن يلتقي الفريق بعد غد الثلاثاء مع دجلة في الجولة الـ ١٥ لبطولة الدوري الممتاز.

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