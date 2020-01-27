شكرا لقرائتكم اتصال هاتفي بين عبد الحفيظ وسفير مصر بالسودان بسبب الأهلي والهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أجرى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى اتصالا هاتفيا بالسفير المصري في السودان حسام عيسى، للتنسيق معه، والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي بالسودان، وتنسيق كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال، وغيرها من الأمور التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي للخرطوم مساء الخميس المقبل.
ويعقد سيد عبد الحفيظ جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق؛ من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بسفر الفريق إلى السودان، وتشهد الجلسة الاطمئنان على ترتيبات السفر وبرنامج تدريب الفريق في السودان ومناقشة كافة التفاصيل الخاصة بإقامة الفريق هناك.
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