سر استبعاد محمد مجدي أفشة من مواجهة الأهلي والنجم الساحلي.. قرار فني أم تأديبي؟

- شريف الجنيدي

حالة من الذهول سيطرت على جماهير الأهلي، بعد قرار المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم السويسري رينيه فايلر، باستبعاد صانع ألعاب الفريق محمد مجدي أفشة، قبل ساعات من المباراة الحاسمة أمام النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وواجه الأهلي مساء أمس الأحد فريق النجم الساحلي، على ملعب السلام، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف أحرزه جونيور أجايي.

واستبعد فايلر أفشة قبل ساعتين من انطلاق المباراة الهامة، وهو ما أصاب جماهير الأهلي بالذهول في ظل عدم الإعلان عن إصابة اللاعب، فضلاً على اعتماد السويسري على خدمات صانع ألعاب الفريق خلال الفترة الماضية.

قرار فني

وتساءلت جماهير الأهلي عن سبب استبعاد محمد مجدي أفشة من مواجهة النجم الساحلي، حتى خرج مدير الكرة بالفريق سيد عبد الحفيظ لصريح بالقول بأن استبعاد اللاعب جاء بقرار فني من المدير الفني للفريق رينيه فايلر.

أما الجهاز الطبي للفريق فقد أكد أن أفشة سليم ولا يعاني من أي إصابة، ولم يتعرض لأي إصابة قبيل انطلاق المباراة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر لها داخل جهاز الكرة بالأهلي قوله إن غياب صانع الألعاب الدولي جاء لمنحه قسط من الراحة، بعدما لاحظ فايلر أن اللاعب يعاني من حالة إجهاد شديدة بسبب توالي المباريات.

وأضاف المصدر أن أفشة سيتواجد في رحلة الفريق للسودان قبل مواجهة الهلال السوداني الفاصلة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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من جانبه، صرح رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء المباراة، بأنه لا يحب الكشف عن سبب استبعاد أي لاعب.

وقال فايلر: "لا أريد الكشف عن أسباب. جميع اللاعبين مهمون، وعلى حسب كل مباراة نضع التشكيل، سيأتي وقته وسيحصل على فرصة المشاركة".

وفي أول تصريح له عقب استبعاده من قائمة الفريق التي ستواجه النجم الساحلي، قال أفشة، في تصريحات نقلها موقع "البوابة نيوز"، إنه لا يعلم أسباب الاستبعاد، إلا أنه أكد التزامه بقرار المدير الفني، ومؤازرة اللاعبين من خارج ملعب المباراة.

وأضاف أفشة أن الاستبعاد هو قرار فني، مضيفاً "لا أملك غير الالتزام به، المباراة صعبة وجميع اللاعبين رجال وقادرة على العبور بها إلى بر الأمان".

قرار تأديبي

وكشف موقع "الفجر الرياضي" عن السبب الحقيقي وراء استبعاد أفشة من مواجهة النجم الساحلي.

وذكر الموقع أن السبب الحقيقي "كان تأديبياً وليس فنياً" كما صرح به أفشة أو اعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي.

وأضاف الموقع أن قرار التأديب جاء بسبب مشاركة اللاعب والتقاط الصور مع أصدقائه في ملعب خماسي قبل المواجهة الهامة أمام النجم الساحلي.