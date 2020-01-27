مواجهة سهلة للمتصدر في الدوري الإماراتي









اسماء السيد - يخوض شباب الأهلي المتصدر مباراة سهلة على الورق بطموح الحفاظ على فارق النقاط الثماني التي تفصله عن اقرب مطارديه عندما يستضيف حتا الثالث عشر قبل الأخير الأربعاء في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وكان شباب الأهلي انهى القمة مع وصيفه الشارقة لصالحه 3-2 في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده الى 32 نقطة ويبتعد في الصدارة بثماني نقاط، وهو فارق مريح يأمل في الحفاظ عليه على الأقل في المرحلة الأولى من دور الاياب.

وانهى شباب الأهلي الذهاب بافضل طريقة ممكنة، واصبح أول فريق منذ انطلاق الدوري الاماراتي بحلته الجديدة موسم 2008-2009 (دوري المحترفين) ينهي الدور الأول بهذا الفارق الكبير من النقاط عن مطارده المباشر.

كما ان المتصدر امتلك في الذهاب أفضل خط دفاع حيث لم تتلق شباكه سوى 7 أهداف، وافضل هجوم بتسجيله 31 هدفا.

وتميل الكفة لصالح رجال المدرب الارجنتيني رودولفو اروابارينا لتكرار الفوز الذي حققوه على حتا ذهابا (3-صفر)، ولاسيما ان ضيفه وصيف القاع برصيد ثماني نقاط خسر في مبارياته الست الأخيرة.

ويأمل الشارقة من جهته بان يستعيد نغمة الفوز التي غابت عنه في آخر ست مراحل (تعادلان وأربع هزائم، منها ثلاث متوالية)، عندما يحل ضيفا الأربعاء أيضا على خورفكان صاحب المركز الأخير بأربع نقاط والذي لم يعرف طعم الفوز في الذهاب.

واصبحت مسألة دفاع الشارقة عن لقبه الذي احرزه الموسم الماضي صعبة للغاية، رغم ان مدربه عبد العزيز العنبري دعا الى عدم الاستسلام للواقع الجديد.

وقال العنبري بعد مباراة شباب الأهلي "خسرنا أمام اقوى فريق في الدوري، لكن هناك دور ثان كامل، والفرصة ما زالت مواتية للشارقة والعين والجزيرة للمنافسة على اللقب".

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ويملك الشارقة 24 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن العين والجزيرة، كما يملك الظفرة والنصر 23 نقطة لكل منهما.

ويتوجب على الجزيرة الحذر عندما يلتقي الخميس مضيفه الظفرة الحصان الأسود للبطولة حتى الان والذي لم يخسر في آخر ست مباريات، كما حصد أفضل رصيد في تاريخه خلال الدور الأول.

ويدخل الظفرة المباراة بطموح الثأر من الجزيرة الذي كان هزمه ذهابا صفر-2، رغم اعتراف مدربه الكرواتي فوك رازوفيتش بصعوبة المواجهة أمام الفريق المدجج بالنجوم والذي يضم الثنائي الدولي علي مبخوت وعمر عبد الرحمن والبرازيلي كينو والمغربي مراد باتنا.

وقال رازوفيتش عشية المباراة "سنلعب أمام فريق كبير ومدجج بالنجوم، ولا سبيل للظفرة الا مواصلة الروح القتالية التي اظهرها في المباريات الأخيرة لتحقيق نتيجة ايجابية".

ويلعب الخميس أيضا، الوصل السابع (21 نقطة) مع ضيفه النصر السادس (23 نقطة) في دربي منتظر بين الجارين، ويستضيف عجمان فريق بني ياس لفك الارتباط على المركز التاسع حيث يملك الفريقان 14 نقطة.

ويطمح الوحدة الى مواصلة لغة الفوز وتحسين مركزه الثامن الذي يحتله حاليا برصيد 20 نقطة، عندما يستضيف الجمعة الفجيرة الثاني عشر (10 نقاط).

وتأجلت مباراة الاتحاد كلباء مع العين، بسبب ارتباط الأخير بمواجهة ضيفه بونيودكور الاوزبكستاني الثلاثاء في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال آسيا الذي يؤهل الفائز للعب في المجموعة الرابعة الى جانب النصر السعودي والسد القطري وسباهان اصفهان الايراني.