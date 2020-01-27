المصري البورسعيدي يستعد لمواجهة الجونة بالدوري

يستعد النادي المصري البورسعيدي لخوض لقاء الجونة ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز؛ حيث يدخل معسكرا مغلقا بالعين السخنة عصر اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020، في إطار استعداداته لمواجهة الجونة التي يستضيفها ستاد الجيش بالسويس الأربعاء المقبل، والتي تنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وكان الفريق البورسعيدي قد خاض لقاء نواذيبو الموريتاني مساء أمس الأحد الموافق 26 يناير 2020، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بالكونفيدرالية الإفريقية، وأقيم اللقاء على ستاد الإسكندرية وانتهى بفوز البورسعيدي بهدف نظيف دون مقابل لنظيره، ليتأهل إلى دور الـ8 بالبطولة الإفريقية.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يتأهل بها الفريق البورسعيدي إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ونجح اللاعب سعيدو سيمبوريه في إحراز هدف الفوز والتأهل في لقاء أمس.