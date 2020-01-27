شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقاضى "محتالا" استغل اسم النادى فى الإعلان عن وظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى الزمالك مقاضاة أحد الأشخاص المحتالين لاستغلاله اسم النادى فى الإعلان عن وظائف لخريجى جامعة القاهرة .

وأصدر نادى الزمالك بياناً رسمياً حول هذه الواقعة جاء على النحو التالى:

"يؤكد نادى الزمالك أنه لا صحة للأنباء التى رددها شخص محتال عن فتح باب التعيين لخريجى جامعة القاهرة فى قناة النادى والعلاقات العامة والنادى النهرى".

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وشدد النادى على أن الزمالك له قنوات رسمية يعلن من خلالها عن أى أمور تخص القلعة البيضاء سواء على الموقع الرسمى أو قناة النادى.

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص المحتال.

وتأهل فريق الزمالك رسميًا لدور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد ضمان تواجده فى المركز الثانى بمجموعته عقب تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو وحجز مسئولو الزمالك فندقين لإقامة الفريق فى أنجولا، استعدادا لرحلة سفر الفريق الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، يوم 1 من شهر نوفمبر المقبل، فى المباراة المقرر إقامتها فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات.